瓦努阿图发生6.9级地震 无海啸威胁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月2日电---美国地质调查局称，太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）附近海域周四发生里氏6.9级地震，但无破坏性海啸威胁。
美国地质调查局称，地震发生於周四1334 GMT（北京时间21:34），震源深度10公里，震中位於瓦努阿图以西122公里。
太平洋海啸预警中心称，基於历史数据判断，目前无范围破坏性海啸威胁。（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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