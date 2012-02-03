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货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 08:49 BJT

瓦努阿图发生6.9级地震 无海啸威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月2日电---美国地质调查局称，太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）附近海域周四发生里氏6.9级地震，但无破坏性海啸威胁。

美国地质调查局称，地震发生於周四1334 GMT（北京时间21:34），震源深度10公里，震中位於瓦努阿图以西122公里。

太平洋海啸预警中心称，基於历史数据判断，目前无范围破坏性海啸威胁。（完）

--编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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