〔金砖国家〕2月2日股汇市收盘纵览

路透2月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.37%,报1,043.96点.

中国股市:收高近2%,收复2,300点整数关口.农业股受中央一号文件刺激表现抢眼,而有关汇金同意降低大型银行分红比例的消息,亦刺激金融板块大幅反弹.不过分析人士认为,短线大盘仍会在2,300压力位反复震荡整固.沪综指.SSEC收报2,312.556点,大涨44.476点,或1.96%.上证180金融指数.SSE180FI收盘大涨3.46%.今日沪市A股成交额为575亿元人民币,上日为484亿元.[.SSCN]

香港股市:上涨,由中国金融股及具成长题材板块带动,此前公布的美国和德国制造业数据优於预期,化解了全球经济放缓的疑虑.恒生指数.HSI收涨2%至20,739.45点.国企股指数.HSCE劲扬2.93%至11,583.47点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘延续涨势,客盘继续引导着汇价走势.早盘中一度突破6.30元整数关口,为近一个月来首见.交易员认为,从中国经济形势判断,今年人民币仍有望至多上涨3%.不过在经济放缓压力下,"稳中求升"料是监管层在汇率方面的主要指导思想.因此汇价突破6.30元後一飞冲天的可能性不大,近期或在6.29元-6.31元区间震荡盘整.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3188元.[ID:nCN1366572][CNY/CN]

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印度股市:收涨近0.8%,创近三个月来最高收位,之前印度、中国和德国等国制造业数据强劲,缓解了围绕经济成长的忧虑,并提振了风险偏好.指标BSE指数.BSESN收涨131.27点,或0.76%,报17,431.85点,连续第三日上涨,盘中一度上涨1.2%.21支成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比触及三个月高位,受助于国内股市上涨,且此前中国和德国制造业数据强劲提振投资者对高收益新兴市场资产的偏好.据汤森路透数据,卢比兑美元INR=D2收报49.15/16,盘中曾触及11月1日来最高48.9425.周三为收报49.2650/2750.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,602.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.31%,报866.66点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.08%,报30.2000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.26%,报39.7000卢布.

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巴西股市:拉美股市升至六个月新高,但在股市大涨後,以及在美国非农就业报告公布前,投资者不愿进一步追涨.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.04%,报64,593.10点,为5月初以来最高收位.该股指1月大涨11%.[ID:nL2E8D2N41]

巴西汇市:巴西雷亚尔触及三个月高位,因美国低利率预期增强了市场对高收益资产的买需.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.67%,报1.7218.[ID:nL2E8D2N39]

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南非股市:第八次录得纪录收位,受助于美国乐观数据,银行和矿业类股涨幅居前.综合指数.JALSH收高0.68%,报34,371.50点,为纪录收位,盘中亦创下34,460.57点的纪录高点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.69%,报30,728.25点,创2008年5月来最高位.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元盘旋在昨日触及的五个月高位附近,但未来几日料再度承压,因市场对於欧债问题或全球蔓延的担忧挥之不去.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.6400.[ZAR/](完)