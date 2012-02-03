〔离岸人民币〕韩国零售商乐天百货发7.5亿元三年期人民币债--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，周四韩国零售业者乐天百货(Lotte Shopping)(023530.KS)首度进入点心债市场，融资7.5亿元人民币（1.19亿美元），其三年期债券利率定在4.0%，为参考区间 4.0%-4.3%的下限，原先传言中的筹资规模约7亿元人民币。
这档点心债发行人将会是乐天购物（香港），并由乐天百货担任保证人。该债券含有控股权改变条款，如果乐天百货对发行人不再拥有控制权，债券持有人可以将债券以101%的价格回售给发行人。
德意志银行(DBKGn.DE)与汇丰银行为共同簿记管理人，两家银行在1月初为发行人安排了一连串的固定收益投资人会议。预料这笔交易将取得和担保人一样的A3／A-（穆迪／惠誉）评级，这将是首家进入该市场的韩国消费类企业。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。