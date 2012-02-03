〔离岸人民币〕韩国零售商乐天百货发7.5亿元三年期人民币债--IFR

路透2月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，周四韩国零售业者乐天百货(Lotte Shopping)(023530.KS)首度进入点心债市场，融资7.5亿元人民币（1.19亿美元），其三年期债券利率定在4.0%，为参考区间 4.0%-4.3%的下限，原先传言中的筹资规模约7亿元人民币。

这档点心债发行人将会是乐天购物（香港），并由乐天百货担任保证人。该债券含有控股权改变条款，如果乐天百货对发行人不再拥有控制权，债券持有人可以将债券以101%的价格回售给发行人。

德意志银行(DBKGn.DE)与汇丰银行为共同簿记管理人，两家银行在1月初为发行人安排了一连串的固定收益投资人会议。预料这笔交易将取得和担保人一样的A3／A-（穆迪／惠誉）评级，这将是首家进入该市场的韩国消费类企业。(完)

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