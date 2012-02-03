更正:彭博高管跳槽新闻集团，出任道琼斯CEO

(更正:标题及内文第一段应为"彭博高层"，非"彭博CEO"，因为Lex Fenwick是以彭博创投CEO的身分离职)

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月2日电---新闻集团(NWSA.O)周四任命彭博高管芬威克(Lex Fenwick)为道琼斯首席执行官。

芬威克在彭博已工作25年，将於2月13日加盟道琼斯，向新闻集团总裁卡瑞(Chase Carey)汇报。

新闻集团去年爆发电话窃听丑闻後，已在该集团服务52年的辛顿(Les Hinton)於去年7月辞去道琼斯CEO职务，因曝出丑闻的旗下报纸业务归他管理。

辛顿离开後，道琼斯由总裁拉尔森(Todd Larsen)掌管。最新人事调整後，拉尔森将继续留在公司。

芬威克於2001年接替彭博创始人迈克尔·彭博(Michael Bloomberg)，担任彭博CEO。芬威克後来於2008年7月创建了彭博创投，担任该公司CEO。

芬威克在报纸发行业务方面管理经验有限，但新闻集团希望芬威克能发挥其金融市场服务领域的专长，充分开发金融数据产品。

默多克(梅铎)在声明中称：「我们相信，我们的企业业务有潜力复制我们在消费者领域的成功，提供金融客户需要的、难得的优质内容，提供最好的产品。」

芬威克担任彭博CEO时，带领该公司扩大了在金融终端服务领域的市场份额。但一名分析师称，短期内，新闻集团进军金融终端服务市场的机会不大，该市场竞争异常激烈。（完）