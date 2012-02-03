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市场报道 | 2012年 2月 3日 星期五 08:39 BJT

〔企业并购〕纽约-泛欧交易所与德意志交易所终止合并计划

路透2月2日电---纽约-泛欧交易所NYX.N与德意志交易所(DB1Gn.DE)表示,已经终止合并计划,此前欧盟执委会对此项交易表示反对.

纽约-泛欧交易所与德意志交易所若合并将成为全球最大股票交易所运营商.该合并案去年12月获得美国监管机构批准,但欧洲反垄断当局周三作出否决决定,使其成为过去一年来第四宗被阻的大型交易所并购案.

两家交易所近一年前宣布达成总额74亿美元的并购协议,但欧盟执委会表示,合并後实体"接近垄断的地位"或将使得新交易所难以与之竞争.

纽约-泛欧交易所股价周四收高1.9%报26.94美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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