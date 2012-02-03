《企业并购焦点》嘉能可与Xstrata协商800亿美元合并,或改写行业格局

* Xstrata称已得到嘉能可接触

* Xstrata称在就"以平等地位全股票合并"进行磋商

* Xstrata股价跳涨逾14%,嘉能可上涨逾8%

* 股东称将提出溢价要求

路透伦敦2月2日电---商品贸易公司嘉能可(GLEN.L)正在洽谈全股票收购矿业公司XstrataXTA.L,若合并成功,新公司总价值将超过500亿英镑(790亿美元),成为该行业迄今最大一笔交易,从而打破现有行业格局.

嘉能可已经拥有34%的Xstrata股权,外界对两公司结盟早有预料,因嘉能可希望拥有更多矿山,以提高贸易影响力.两公司交易规模或将胜过2007年力拓(RIO.L)对加拿大铝业的380亿美元收购案.

"我们一直认为这两家公司应该合二为一,"嘉能可执行长格拉森博格在莫斯科参加一次金融会议时表示.

投资者和分析师表示,经过多年时断时续的磋商後,两家公司合并可能存在的主要障碍将是价格问题--假使给Xstrata股东溢价,要给多少.Xstrata股东已经暗示,他们希望报价中体现公司的成长状况,并将要求有更优惠条件才会批准并购.

使用溢价计算器,请点击(here)

不过任何协议都将取决於两家公司雄心勃勃的南非籍老板之间的关系--嘉能可执行长格拉森博格及Xstrata的戴维斯(Mick Davis).

Xstrata获得嘉能可接触的消息激励两家股价,Xstrata涨逾14%,嘉能可上涨逾8%.

双方均表示尚不确定是否会提出报价.而这项交易被形容为全部以股票"按平等地位合并(merger of equals).根据英国法律,嘉能可有28天的时间提出报价,但期限可依Xstrata的要求而延长.

双方在矿业方面少有重叠,这意味着"Glen-strata"的组合将在某些行销领域取得协同效应.更何况,双方结合行业及经营中的资产後,将成为全球最大的锌及电煤生产商,以及重量级的铜镍矿商.

瑞士信贷分析师预估,协同效应约可达4.68亿美元,为2012年净利(估值)的5%左右,这要归功於嘉能可更优异的行销能力.

**谈判不易**

若要达成任何协议,意味着格拉森博格和戴维斯,以及Xstrata的股东, 必须解决一件让两家公司迄今没能合并的事情--估值,以及嘉能可所需支付的溢价.

如果合并反映不出戴维斯及其董事长庞约翰(John Bond)认为Xstrata具备的成长潜力,料遭到他们反对.庞约翰於去年获得任命,外界普遍解读为向嘉能可释出讯息,因为这位前汇丰(HSBA.L)老板以强硬闻名.

"我认为股东不可能放行没有溢价的合并,"五大股东之一表示.因事属敏感,该股东要求不具名.

另一位不愿具名且持股排名前20的股东表示,"我们在首次公开发行(IPO)时因为估值问题而拒绝了嘉能可...如果没有相当大的溢价来反映获利品质的差异,我们是不可能接较低品质的证券的."

Xstrata本身曾在2009年对英美资源集团提出对等合并,但在戴维斯拒绝溢价收购後告吹.

嘉能可料不会提供控制权溢价来收购Xstrata,但可能提供"均等"溢价,意思是调整股权比率以更能反映两家公司的价值和其成长选择,以及在行销和采矿业务之间的价值差异.

瑞士信贷分析师认为,对Xstrata的出价溢价11%,两家公司的价值才能相提并论,而熟知情况的消息人士则认,"低两位数"是可行的.若零溢价合并,嘉能可将持有合并後集团的近60%股份.

**由谁来领导?**

另一个问题是,将由谁来负责合并後企业的运营.格拉森博格和戴维斯都有希望担任新公司的首席执行官(CEO).两人也都料将保留一些职能,此外虽然戴维斯已是业内任职时间最长的经理,但一些熟知内情的消息人士称,首席执行官大印料由他执掌.

但是,格拉森博格也将拥有最高行政主管的职位.

"他是贸易业务的设计师,有实力且将继续对此施加影响,因此他的头衔是什麽并不重要,"其中一名消息人士称.另一名消息人士表示,无论职务是什麽,作为合并後企业的最大单个股东,格拉森博格都仍是关键人物.

鉴於这两大集团数年来断断续续的谈判,以及嘉能可去年5月进行高达100亿美元的上市交易,对这两家公司合并的预期更加浓厚.嘉能可的上市为其日後进行合并交易提供了资金,并使市场能够为该公司估值,而这是Xstrata股东的一个重要要求.

嘉能可当时表示,在以私人公司的形式运营近40年後上市,目的是为了抓住收购契机.

"这两家公司料将合并,速度明显略快於我们此前的预期,但鉴於这两家企业的表现以及当前的市况,这麽做有其道理,"券商Collins Stewart的分析师Tim Dudley称.

自上市以来,嘉能可股价已累计下跌近17%,不过表现仍好於Xstrata.後者在收购前者的煤炭资产後,便於2002年上市.

如果以当前市价收购Xstrata的所有已发行股票,那麽嘉能可将需支付约210亿英镑.

知情人士称,除了摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)外,Xstrata还聘请了野村(8604.T)和高盛(GS.N)担任顾问.嘉能可已选择花旗集团(C.N)和摩根士丹利(MS.N)为顾问,这两家银行亦是该公司去年5月上市交易的主办行.(完)