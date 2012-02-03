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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:28 BJT

〔韩国股市〕开盘微跌,业绩下滑打击现代重工大跌逾4%

路透首尔2月3日电---韩国股市周五开盘微跌,之前连续三个交易日收涨.现代重工(009540.KS)大跌逾4%,因该公司季度业绩大幅下滑,且利润增长放缓令人担忧.

韩国综合股价指数.KS11开盘跌0.3%至1,978.50点.

全球最大造船企业现代重工大跌4.2%.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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