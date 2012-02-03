〔日本个股〕索尼股价上涨6.6%,因分析师乐观看待管理层变动

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京2月3日电---日本索尼(6758.T)股价周五上涨逾6%,即使该公司预估将出现年度亏损,因分析师乐观看待预期中的管理高层人事变动,称该公司下修获利预估并不令人意外.
索尼股价跳涨6.7%至1,417日圆,收复上日2.6%的跌幅,在Topix core 30 list.TOPXC中涨幅最大.
分析师对平井一夫出任新执行长(CEO)看法乐观.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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