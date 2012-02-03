版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 08:34 BJT

〔日本个股〕索尼股价上涨6.6%,因分析师乐观看待管理层变动

路透东京2月3日电---日本索尼(6758.T)股价周五上涨逾6%,即使该公司预估将出现年度亏损,因分析师乐观看待预期中的管理高层人事变动,称该公司下修获利预估并不令人意外.

索尼股价跳涨6.7%至1,417日圆,收复上日2.6%的跌幅,在Topix core 30 list.TOPXC中涨幅最大.

分析师对平井一夫出任新执行长(CEO)看法乐观.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐