版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 3日 星期五 08:31 BJT

〔日本债市〕五年期和20年期公债收益率双双触及10周低点

路透东京2月3日电---日本五年期政府公债收益率(殖利率)和20年期公债收益率周五双双触及10周低点,尾随美国公债走势,此前美国联邦储备理事会(FED)承诺将在三年内维持低利率.

五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下跌0.5基点至0.320%,20年期公债收益率JP20YTN=JBTC亦跌0.5基点至1.710%.(完)

--编译 王冠中;审校 侯向明

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐