〔日本债市〕五年期和20年期公债收益率双双触及10周低点

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京2月3日电---日本五年期政府公债收益率(殖利率)和20年期公债收益率周五双双触及10周低点,尾随美国公债走势,此前美国联邦储备理事会(FED)承诺将在三年内维持低利率.
五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下跌0.5基点至0.320%,20年期公债收益率JP20YTN=JBTC亦跌0.5基点至1.710%.(完)
--编译 王冠中;审校 侯向明
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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