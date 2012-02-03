〔中国金融〕存款保险制度框架已基本成型,出台步伐有望加快--中证报

路透上海2月3日电---中国证券报周五引述消息人士透露,建立存款保险制度的制度框架已基本成型,《存款保险条例》业已起草完毕,酝酿逾十年之久的存款保险制度出台的步伐有望加快.

报导援引权威人士指出,中国在存款保险制度设计中,应借鉴有限赔付、差别费率和早期纠正机制等国际存款保险制度实践中较为成熟的做法,并考虑赋予存款保险机构履行职责所必需的职能,包括适度的风险监测和风险处置职能,强化对制度参与各方的激励和约束.

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,在出资方式上,存款保险机构应当是一家政府全资的公司,不具备商业性质,不以盈利为目的,但应该按照公司化的治理结构运作,商业银行不应拥有存款保险公司的股份.

权威人士并透露,央行的设想是按照分步走的原则,先在央行内设一个存款保险基金,基金由各投保银行按照存款的一定比例交纳,未来再逐步过渡到社会化的存款保险机构.

另外,由於大型商业银行"大而不能倒"的特点决定了它们一直拥有国家的隐性担保,使它们加入存款保险的动力不足,对於大行是否需要加入存款保险的一直存在争议,记者获悉,目前多方已经达成共识:存款保险制度是一种强制保险制度,大行必须加入.

存款保险制度已酝酿逾十年之久.1997年底,中国人民银行成立了存款保险制度研究课题组,着手研究存款保险制度.2007年初,第三次全国金融工作会议决定推行存款保险制度.2010年初,国务院决意加快建立存款保险制度,由央行牵头制定详细方案.(完)