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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:34 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初走低但索尼大涨,等待美国非农就业数据

路透东京2月3日电---日本股市日经指数周五盘初下滑,等待稍晚的美国非农就业数据,但索尼(6758.T)上扬,该公司公布29亿美元年度亏损预估後,交易员称投资者寄望新任社长能够扭转乾坤.

索尼大涨6.8%,日经指数.N225跌0.2%至8,862.86点.

东证股价指数.TOPX小涨0.1%至763.50点.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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