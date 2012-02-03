〔中国能源〕今年电力需求增速将回落约2个百分点,并前低後高--中电联

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月3日电---中国电力企业联合会近日表示,受整体经济形势的影响,预计2012年中国电力需求增速将回落2个百分点左右,并呈现前低後高的走势.
中国电力企业联合会的数据显示,2011年中国全社会用电量为46,928亿千瓦时,同比增长约12%;新增装机容量9,041万千瓦.而2012年全国新增电力装机容量将比去年减少约1,000万千瓦,将是2006年以来投产最少的一年.
证券时报周五报导引述中电联有关负责人强调,当前电力行业发展仍面临着严峻形势.在安全生产方面,发生大面积停电风险始终存在,电力供需紧张局面还在持续,缺电形势随经济变化而变化,电力安全发展面临着严峻的挑战.
该负责人还指出,在发展机制方面,当前首先是缺乏统一的电力发展规划机制,其次是缺乏合理的电价机制,最後是缺乏高效的市场调控机制,中国电力科学发展机制亟待建立.
相当多经济学家认为今年中国宏观经济将呈现前低後高的格局.国家信息中心首席经济师祝宝良周四预计,今年一季度的国内生产总值(GDP)增幅可能会在8.5%左右,二季度预计会继续下滑至8%左右,全年增速预计在8.5%左右.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。