《中国债券市场每日交易备忘》--2月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国华融金融租赁公司10亿元人民币三年期固息债1122001,票面利率5.80% ============================================================================== 三、缴款: 中国国家开发银行200亿元三年浮息(一年定存基准)债120204,基本利差0.45% 天津滨海1亿元三年期高新技术中小企业集合票据1283002,票面利率8.68% 浙江海宁7亿元一年期中小企业集合票据 上海云峰集团5亿元一年期短期融资券041260004 中国核工业建设集团10亿元一年期短融 陕西有色金属集团10亿元一年期短融041260005 武汉钢铁集团60亿元一年期短融 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256002,票面利率6.38% ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101085到期兑付,参考收益率3.1618% 国开行400亿元五年期固息金融债100203付息,票面利率3.60% 贵州开发投资公司5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080019付息,票面利率6.90% 南京河西国资集团10亿元七年期固息债1080020付息,票面利率6.40% 盐业总公司11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080021付息,票面利率5.70% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五引述消息人士透露,建立存款保险制度的制度框架已基本成型,《存款 保险条例》业已起草完毕,酝酿逾十年之久的存款保险制度出台的步伐有望加快.[ID:nCN1367768] 国家统计局今日公布2011年全年规模以上工业经济效益报告 2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 李宏薇/曲伟治