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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 08:52 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月3日-2月10日

路透2月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

2/3 英国 国库券

2/6 1630 美国 13周期国库券;

26周期国库券

2/6 法国 BTF国库券

2/7 0120 日本 六个月期贴现国库券

2/7 1630 美国 四周期国库券;

52周期国库券

2/7 1800 美国 三年期公债

2/7 英国 40亿英镑 票息1.75%、2017年到期公债

2/7 希腊 六个月期国库券

2/8 0120 日本 三个月期贴现国库券

2/8 加拿大 两年期公债

2/8 1800 美国 10年期公债

2/8 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期、票息为0.75%的五年期公债

2/9 0130 日本 40年期公债

2/9 1800 美国 30年期公债

2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

2/10 英国 国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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