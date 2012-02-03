〔美国个股〕超微半导体执行长准备在移动市场放手一搏

路透加州森尼韦尔2月2日电---超微半导体(AMD)AMD.N执行长Rory Read在上任以来的首次分析师会议上发表乐观言论,称他将会让这家处境不佳的个人电脑(PC)芯片(晶片)生产商适应在日新月异的电脑行业中的搏杀.

这是2010年以来超微召开的首次分析师会议,Read在会上表示,公司将大力发展PC芯片技术,以便在飞速发展的平板电脑市场以及新兴市场中攻城略地,但暂时不会进入智能手机领域.

"我们将在客户端和移动产品方面加倍投入...我不是说我们将进军智能手机市场,那里竞争激烈而利润菲薄...我准备把重点放在客户端移动产品上面,那些体积小重量轻的产品,"Read说.

他向同业英特尔(INTC.O)传统的行业主导地位发起挑战,称平板电脑和其他移动产品的兴起,给包括超微等企业的创新带来了新机遇,因迄今为止英特尔在这些领域实力不强.

Read在去年8月接过超微帅印.此前超微在智能手机和平板电脑等移动产品芯片的开发方面缺乏进展,前任执行长Dirk Meyer因此与董事会产生不和而离开公司,在Read到任前公司花费了很长时间寻找继任人选.

PC销售情况不佳的同时,超微和英特尔都未能在智能手机和平板电脑市场站稳脚跟,这些产品广泛采用的是ARM芯片.

Raymond James分析师Hans Mosesmann在一份客户报告中提到,Read明确承诺将优化超微的战略执行情况.

"根据参加超微分析师会议後得到的初步印象,我们将该公司股价目标从7美元提高至8美元."

超微股价周四收高0.43%报6.93美元.(完)