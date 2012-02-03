潘基文称解决巴以冲突时间不多 呼吁双方恢复和谈

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷2月2日电---联合国秘书长潘基文周四称，以色列和巴勒斯坦解决他们冲突所剩的时间已经不多，两国应将恢复停滞的和谈视为当务之急。
潘基文结束对以色列和巴勒斯坦为期两天的访问後表示，他在访问期间曾分别会见以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯，推动双方尽快重启和谈。
他在荷兹利亚（Herzliya）发表讲话时称，“我们的当务之急是恢复谈判，不仅仅是进行程序性的谈判，而是要真诚且实质性的谈判，以解决核心问题。”
由美国促成的巴以和谈，因犹太人定居点建设纠纷在2010年破裂。
潘基文表示，他将“不遗余力地”协助双方谈判，解决建立独立的巴勒斯坦国涉及的纠纷。
“我认为时间正在耗尽，”他补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。