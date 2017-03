《新兴市场重要经济事件预告》--2月3日-2月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月3日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)会议(最後一日).

曼谷--泰国央行公布通胀季报.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在汇丰印度投资者会议上进行主旨演讲(0300).

哥本哈根--欧盟负责竞争事务的部长级官员召开会议(非正式,最後一天).

利雅德--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出访沙特阿拉伯(至2月4日).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1500).

2月4日(六)

北京--德国总理梅克尔访华(最後一天).

利雅德--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问沙特阿拉伯(最後一天).

香港--瑞典央行总裁英韦斯参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布鲁塞尔--由欧元区成员国副财长组成的欧元集团工作组开会(0900),之後举行欧元集团财长会议(1600).

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).

维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).

2月7日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)科威特会议(至2月9日).

维也纳--第20届欧洲安全与合作组织(OSCE)经济和环境论坛第一次准备会议(最後一天).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)

伦敦--俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev参加"2012年城市周:国际金融服务论坛"中的"作为国际金融中心的莫斯科"的会程(1510).哈萨克斯坦央行总裁Grigori Marchenko参加有关"哈萨克斯坦私有化项目陈述"的会程(1510).而欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林将就"主权债务危机:欧元下一步的走向"发表演讲(1210).

2月8日(三)

华沙--波兰央行宣布利率决议(1000).

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定(1245)并举行记者会(1330).

雅加达--印尼央行举行理事会议.

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

利马--秘鲁央行举行货币政策会议.

马普托--莫桑比克央行召开货币政策委员会会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布1月货币报告.

2月10日(五)

新德里--欧盟-印度峰会.

布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录.

巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.

