《全球重要经济事件一览表》--2月3日-2月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月3日(五)

墨西哥城--G20会议(最後一日).

哥本哈根--欧盟竞争力部长会议(非正式)(最後一天).

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0430).

利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特(沙乌地)阿拉伯(至2月4日).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).

里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)和葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在葡萄牙银行协会举办的系统性风险会议上讲话(0830).

2月4日(六)

北京--德国总理梅克尔访问中国(最後一日).

利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特阿拉伯(最後一天).

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布鲁塞尔--欧元集团欧元区副财长会议(0900);欧元集团欧元区财长会议(1600).

布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).

东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个学生活动中答问(1400).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席"2012城市周:国际金融服务论坛"活动中"储备货币走向何方?"小组活动(1020).

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).

2月7日(二)

柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).

悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.

日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).

伦敦--EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话(1210).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

2月8日(三)

东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)

伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)

2月9日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).

伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).

华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.

2月10日(五)

新德里--欧盟-印度峰会.

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.

马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.

巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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