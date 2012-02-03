《全球重要经济事件一览表》--2月3日-2月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月3日(五)
墨西哥城--G20会议(最後一日).
哥本哈根--欧盟竞争力部长会议(非正式)(最後一天).
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0430).
利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特(沙乌地)阿拉伯(至2月4日).
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).
里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)和葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在葡萄牙银行协会举办的系统性风险会议上讲话(0830).
2月4日(六)
北京--德国总理梅克尔访问中国(最後一日).
利雅得--IMF总裁拉加德访问沙特阿拉伯(最後一天).
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布鲁塞尔--欧元集团欧元区副财长会议(0900);欧元集团欧元区财长会议(1600).
布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).
东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).
阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个学生活动中答问(1400).
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席"2012城市周:国际金融服务论坛"活动中"储备货币走向何方?"小组活动(1020).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).
2月7日(二)
柏林--德国总理梅克尔就欧洲的未来发表讲话(1800).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最後一天).
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.
日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).
伦敦--EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话(1210).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.
多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
2月8日(三)
东京--日本央行副总裁西村清彦在OECD和亚洲开发银行研究所主办的圆桌论坛"亚洲资本市场改革"中发表演说.(0400)
伦敦--英国央行举行货币政策会议.(至2月9日)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
加州圣拉蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Bishop Ranch论坛发表演说,主题为"美联储及经济复苏".(1540)
2月9日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後公布利率决议并召开新闻发布会(1330).
伦敦--英国央行公布货币政策决议(1200).
华盛顿--美国总统奥巴马会见意大利总理蒙堤,并讨论如何解决已对意大利和其它欧元地区构成威胁的债务危机.
2月10日(五)
新德里--欧盟-印度峰会.
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).
斯德哥尔摩--瑞典央行召开一般委员会会议.
马德里--西班牙政府公布劳工、预算稳定和金融改革报告.
巴黎--国际能源署公布石油市场月报(0900).
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个餐会上就"在周遭陷入困境时创造价值"发表讲话(1750).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。