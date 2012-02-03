《中国股市盘前看点》--2月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰发布1月中国服务业PMI
--美国1月非农就业报告
--美国供应管理协会(ISM)1月非制造业指数和企业活动指数
--欧元区12月零售销售
**宏观经济和政策面**
--中国总理温家宝周四称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.[nCN1366796]
**重点行业和公司**
--中国石油(0857.HK)(601857.SS)称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)於加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.[nCN1366652]
--中国电力企业联合会近日表示,受整体经济形势的影响,预计2012年中国电力需求增速将回落2个百分点左右,并呈现前低後高的走势.2011年中国全社会用电量为46,928亿千瓦时,同比增长约12%.[nCN1367802]
**海外动向**
--美国股市周四收盘变动不大,因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档2,350点一线将面临较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。