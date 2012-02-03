《中国股市盘前看点》--2月3日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--汇丰发布1月中国服务业PMI

--美国1月非农就业报告

--美国供应管理协会(ISM)1月非制造业指数和企业活动指数

--欧元区12月零售销售

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝周四称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.[nCN1366796]

**重点行业和公司**

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)於加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.[nCN1366652]

--中国电力企业联合会近日表示,受整体经济形势的影响,预计2012年中国电力需求增速将回落2个百分点左右,并呈现前低後高的走势.2011年中国全社会用电量为46,928亿千瓦时,同比增长约12%.[nCN1367802]

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**海外动向**

--美国股市周四收盘变动不大,因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线将面临较大压力.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>