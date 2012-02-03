〔英国经济〕2012年将出现萎缩,政府应扩大支出--智库

路透伦敦2月3日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周五发布的报告称,英国经济已经进入温和衰退,2012年将出现萎缩,并敦促政府扩大短期支出以防止高失业率造成的长期损害.

NIESR预计,英国2012年国内生产总值(GDP)将萎缩0.1%,因欧债危机悬而未决打压出口前景和企业信心.

该研究院预计英国失业率将升至9.1%,并警告称即便2013後经济料出现复苏,失业率可能也不会回落至危机前水平.危机导致结构性失业率升高.

NIESR主管Jonathan Portes指出,英国若不采取措施提振就业,将可能面临"严重的长期经济和社会损害".

Portes并称,英国政府有空间在短期内扩大基建项目支出,而不会有损英国作为债务人的信誉.

该研究院一直敦促政府放缓施行撙节举措.其在报告中预计,约150亿英镑靠债务融资的投资支出预计将令失业率下降0.3个百分点.

NIESR的分析师表示,英国经济今年第一季料将萎缩0.2%,第二季萎缩0.1%,之後开始复苏.该研究院预计2013年英国经济增长率将稳健回升至2.3%.(完)