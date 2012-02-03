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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:12 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日略减2.8%,标的民生银行交易活跃

路透北京2月3日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为
172,099万元人民币,较上交易日减少2.8%.标的证券民生银行(600016.SS)交易活跃,
其融资买入额达5,917万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所    2,239,624          117,886             61,610
   深圳证券交易所    1,301,727           54,213             30,618(完) 
  
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  --发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

    
  中国股市报导    [.SSCN]            中国已公布新股发行上市日程表     [ISU/CN]
  香港股市报导    [.HKCN]            中国待发行新股一览表           [CN/IPOCN]
  美国股市报导    [.NCN]             中国新股申购资金情况一览表    [MMT/ISUCN]
  台湾股市报导    [.TWCN]            香港股市拟发行新股一览表       [HK/IPOCN]
  香港股市观察    [HK-HOT-CMN]       香港已公布新股发行上市日程表   [HK/IPOCN]
  中国新闻        [CN-CMN]           中国新股新闻                 [CN-IPO-CMN]　
　
  香港新闻        [HK-CMN]           香港新股新闻　               [HK-IPO-CMN]
  台湾新闻        [TW-CMN]           香港个股业绩　               [HK-RES-CMN]
  中国个股业绩    [CN-RES-CMN]       
                                           
  上海证券交易所 <0#.INX.SS>         恒生分类指数                  <0#.INX.HK>
  深圳证券交易所 <0#.INX.SZ>         恒生指数成份股                   <0#.HSI>

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