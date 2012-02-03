《热点透视》嘉能可收购Xstrata承担不起过高溢价

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 王兴亚

路透伦敦2月2日电---嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格离梦想越来越近了.与姊妹公司XstrataXTA.L近900亿美元的合并案若成功,将创建一家矿业和交易一体化巨头,其地位无人能及.但格拉森博格不应该让Xstrata榨取过多价值.

Xstrata承认双方正在协商全股票对等合并.当然,嘉能可仍可以提出溢价方案,让换股比率略微向Xstrata倾斜.毕竟嘉能可是收购方,其股东将持有多数股权,而格拉森博格将可能继续担任执行长一职.若并购溢价低於10%,许多公司董事都会难以同意.

那麽,嘉能可能支付多少溢价呢?瑞士信贷估计,合并产生的协同效应每年税後约为4.75亿美元,主要得益於嘉能可行销更多Xstrata出产的铜、煤及锌.以资本额10倍比例计算,其好处或将价值约30亿英镑.

基於上述估算并假定两家公司2月1日收盘价均代表其公允价值,根据Breakingviews计算,嘉能可能够向Xstrata支付最高14%的溢价,而不会损及自身股东价值.此情形下,嘉能可的股东将持有合并後公司55%的股权,持股比例低於零溢价合并下的约58%.

市场已经对此有所反映,Xstrata股价2月2日的涨幅超过嘉能可.临近早盘结束,Xstrata外部股东坐享市值增长22亿英镑,相当於协同效应的很大一部分.

当然,不同的预估产生不同的结果.基於瑞士信贷每年7.04亿美元的协同效应预估,嘉能可或能够支付20%的溢价,使得最终持股比例降至53%.另一方面,嘉能可将不希望把所有价值拱手让与Xstrata.当双方就最终交易条款讨价还价时,无疑都会据理力争.(完)