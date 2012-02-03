〔路透调查〕英镑兑欧元未来一年料持於当前水准,兑美元或亦持稳

路透伦敦2月2日电---周四公布路透调查显示,英镑兑欧元将守在当前水准附近,尽管对英国经济表现优於欧元区的乐观情绪升温.欧元区如今依然在受主权债务危机困扰.

本周对逾60位外汇策略师调查显示,英镑兑欧元EURGBP=未来一年将在周四报价水准左右交投,一个月、三个月、六个月和12个月後的报价将在0.83英镑.

预估与1月时的调查结果持平,当时的调查显示,一个月和三个月後的报价为0.84英镑,之後回落至0.83英镑.

但预估区间略微放宽,对12个月後的汇率预期介於0.75至0.90英镑之间,凸显债务危机以及英国经济复苏前景的不确定性.

一位受访者表示,解决债务危机的多种可能情况使英镑汇率尤其难以预期.

野村欧洲外汇策略部主管Geoffrey Kendrick表示,"对英国来说,与欧洲有双重关联",意味着在解决欧债危机变得更明朗以前,很难改变对英镑汇率的预期."

英国央行下周料宣布将量化宽松规模扩大500亿英镑,先前规模为2,750亿英镑.该举措旨在提升货币供应并支持经济成长.

另一份路透调查显示,英国央行最终购买公债规模将达到3,500亿英镑,大量廉价资金注入将打压英镑.

外汇调查显示,英镑兑美元GBP=未来一年也将持稳,但预估区间较前次也有所扩大,介於1.33至1.73之间.

预估中值显示,对一个月、六个月和一年後的汇价预估分别为1.55、1.53和1.56,与12月调查基本一致.

调查预计,英镑波动率将从1月实质年率7.0%微升至7.5%.(完)