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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:16 BJT

〔全球金市〕现货金持稳且有望连续第五周上涨,关注美国非农就业报告

路透新加坡2月3日电---现货金周五持稳,有望连续第五周上涨,昨日乐观的美国初请失业金数据扶助推动金价升至两个月高位後,投资者现在等待即将出炉的美国就业报告.

0042GMT,现货金XAU=基本持平,报每盎司1,758.14美元,本周有望收涨1%.周四,金价曾触及每盎司1,760.96美元的两个月高位.

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