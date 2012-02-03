〔路透调查〕投资者对亚洲新兴货币看法更为乐观,但削减人民币多仓

* 投资者对韩元、印度卢比、马币和菲律宾披索的看法为2010年10月以来最为乐观

* 市场对台币的看法为2011年2月以来最乐观

* 坡元和印尼卢比的投资配比为2011年8月以来最高

路透新加坡2月2日电---周四发布的一项路透调查结果显示,投资者对多数新兴亚洲货币的乐观情绪在过去两周有所增强,而且对印度卢比和韩元的押注增至逾15个月以来最高.

路透在周三和周四访问了11名外汇分析师,结果显示投资者对印度卢比、韩元、马币(林吉特)和菲律宾披索的看多程度为2010年10月中旬以来最高.

调查称,他们对於台币的乐观程度也创下去年2月以来最高,对坡元的看好程度则是去年8月初以来最高.

调查显示,外汇投资者持有的印尼卢比仓位倍增至去年8月底以来最高水平.

新兴亚洲货币周四扬升,因围绕欧元区债务危机和全球经济放缓的忧虑缓解,刺激投资者风险偏好并吸引资金流向该地区.

亚洲地区货币预计将受惠于资金流入增加,不过也可能出现一些修正走势,因为部分货币已被超买,而且货币当局可能干预市场阻升本币.

与此同时,投资者在过去两周削减对人民币的押注.

是项调查旨在评估当前八种亚洲新兴货币的仓位状况.这八种货币为:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索和马币.

调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

2月2日 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07

1月19日 -1.18 -1.18 -0.93 -0.43 -0.91 -1.41 -1.09 -0.79

1月5日 -0.92 0.02 -0.42 0.23 -0.17 1.10 -0.60 0.02

12月23日 -0.65 0.06 0.05 0.45 0.32 1.18 0.15 -0.20

12月8日 -0.45 -0.18 0.15 0.20 0.40 0.95 0.03 -0.15

11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18

11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48(完)