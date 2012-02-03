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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:25 BJT

〔台湾股市〕开平盘,连涨四天后投资者趋於谨慎

路透台北2月3日电---台湾股市周五开平盘,因连涨四天后,在全球充满不确定性情况下投资者趋於谨慎;汽车类指数.TCOI的跌势抵消了交通运输类指数.TTPI的涨势.

由於上周农历新年假期调休,台湾股市周六将开市.

加权股价指数.TWII升6.22点至7,658.68点.台股上日收涨1.37%,创五个月收盘高位.

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