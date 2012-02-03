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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 09:37 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元和欧元守住近期涨幅,风险偏好改善

路透惠灵顿/悉尼2月3日电---澳元和新西兰元兑美元周五守在数月高位附近,兑欧元持於纪录高点附近,因全球风险偏好改善.

在汇丰公布中国服务业PMI数据前,市场有些紧张.若数据显示疲弱迹象,则将打击澳元,因中国是澳洲的最大出口市场.

澳元兑美元AUD=D4报1.0690,纽约尾盘报1.0712.澳元周四一度升至1.0758,为去年9月1日以来最高.

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