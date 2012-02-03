埃及球场惨案引发民愤,示威者包围开罗内政部

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月3日电---埃及示威者周五包围该国内政部，将反对军政府的集会活动延续进入第二天，以示对该国发生致74人死亡的足球场惨案的愤怒。

夜幕降临後，数千名示威者仍逗留在内政部周边的街区不肯散去。往日车水马龙的闹市区，仅有的车辆则是前来运输伤员的救护车。

一位目击者对路透表示，防暴警察的车辆拐错弯冲进充满示威人群的街道，救护车不得不介入进行营救。这凸显了局势的紧张。

示威者将那辆车包围了至少有45分钟，他们用脚踹车辆，警察则待在车里不敢出来。後来，一些示威者组成人体通道，协助这些警察逃脱。

埃及卫生部称，在这场周四晚间爆发的冲突中，有近400人受伤，其中多数是因吸入防暴警察发射的催泪瓦斯受伤。内政部表示，防暴警察是为了保护该部才发射催泪瓦斯的。

埃及城市塞得港周三发生球迷赛场骚乱致死事件，是这场最新示威活动的导火索。示威者周四走上街头，要求军政府当局为流血事件负责，他们中的多数是球迷。（完）