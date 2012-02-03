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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 10:44 BJT

〔路透基点〕台湾台塑3.9亿美元融资案完成招标--RLPC

路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台塑在中国大陆的分公司约3.9亿美元融资案今日结束招标.

是次贷款期限为五年,通过台塑在中国大陆的四家子公司借得.

所筹资金将用於资本支出.

2008年7月,台塑美国分公司--Formosa Plastics Corp USA、Formosa Plastics Corp America和Formosa Plastics Corp Louisiana达成3.97亿美元七年期分期贷款.利率基於杠杆比率,为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码55-95个基点.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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