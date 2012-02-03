〔路透调查〕发达国家新一轮货币宽松政策料助推拉美货币进一步走高

路透圣保罗2月2日电---路透调查周四显示,拉美国家货币中,墨西哥货币将是发达国家可能推出新一轮宽松举措的最大受益者,但在经历了1月份的凌厉涨势後,未来涨幅料将受限.

秘鲁索尔和巴西雷亚尔等其它拉美货币今年较可能维持在当前汇率水准,尽管这些国家有强劲的资金流入.这反映出巴西出手干预和下调利率的风险在加大.

不过,分析师对於一年後汇价的预估差距很大,显示拉美市场存在大量不确定性.

据路透调查预估中值显示,墨西哥比索兑美元到7月底时料报在13比索左右,到2013年1月时或再度走强至12.7,因其邻国美国料重获动能.

另一方面,巴西雷亚尔兑美元本月则或下滑至1.75雷亚尔,因投资者担心当局会再度出手干预以保护当地制造业者.

拉美货币1月表现为新兴市场中最佳.美银美林拉美分析师David Beker和Marcos Buscaglia报告中写道,"我们看到客户有此中乐观情绪已有一段时间了,至少短期内是这样的.这股乐观情绪的催化剂很明显,那就是欧洲央行的流动性挹注举措."

墨西哥比索/美元MXN=D21月上涨7%至13.0400,为2009年3月来最大月度涨幅.巴西雷亚尔/美元BRL=BR1月亦涨6.8%至1.7463,为10月以来月度最佳表现.

巴西以外,投资者亦担心其他国家当局会抑制本国货币升势,比如秘鲁.该国政府一直在现汇市场买入美元,阻止索尔PEN=PE刷新15年纪录高位.(完)