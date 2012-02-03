《外汇动态》美元兑韩元上涨,受美就业数据出炉前的空仓回补提振

0136GMT--美元兑韩元KRW=KFTC上涨,交易商称因本地与海外人士均在美国关键就业数据出炉前回补空仓,亦因欧元走疲.投资者仍警惕韩国外汇当局可能买入美元,虽尚未见到此类干预行动.

美元兑韩元目前报1,120.2,上涨0.2%.

"美元兑韩元处於下行趋势,但现在还不到稳持1,120下方的时机,因该水准处需求坚挺."一外资行资深交易员称.周四,进口商在美元跌破1,120时买入美元兑韩元.

该交易员认为当局暂时不会购买美元干预汇市,因美元兑韩元走疲将有助缓解通胀.

韩国企划财政部长稍早表示,油价坚挺与欧债危机相关的不稳定性,给韩国通胀前景带来不确定性.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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