《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日(II)

**证券时报**

--艾瑞咨询集团发布报告显示,2012年中国在线视频行业市场将突破百亿规模,有望达到126.3亿元人民币.

**每日经济新闻**

--连日以来,反应运费变化的波罗的海干散货综合运费指数(BDI)暴跌不止,分析人士认为,供求失衡是主因.此番新低後有望反弹,但散运行业羸弱的基本面导致反弹有限.

--在IPO计划中止後,餐饮企业俏江南董事长称,公司五年内门店数增至500家的目标不变,未来不排除重新进军资本市场的可能.

**经济参考报**

--"十二五"第一年.全国节能目标恐难完成.一份囊括了"奖惩措施""打分标准"等内容的各省2011年度节能目标责任评价考核工作文件,近日从国家发改委下发.文件要求,对考核等级为未完成的地区,暂停对该地区新建高耗能项目的核准和审批.

**国际商报**

--日前阿根廷政府宣布进一步加强对进口贸易的限制,所有进口贸易都需要得到提前审批.有关人士表示,阿方并非首次发布类似的限制令,此举已超越世贸组织相关规定,受牵连企业应及时与商务部或地方主管部门联系.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 杨淑祯

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