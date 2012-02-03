《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--艾瑞咨询集团发布报告显示,2012年中国在线视频行业市场将突破百亿规模,有望达到126.3亿元人民币.
**每日经济新闻**
--连日以来,反应运费变化的波罗的海干散货综合运费指数(BDI)暴跌不止,分析人士认为,供求失衡是主因.此番新低後有望反弹,但散运行业羸弱的基本面导致反弹有限.
--在IPO计划中止後,餐饮企业俏江南董事长称,公司五年内门店数增至500家的目标不变,未来不排除重新进军资本市场的可能.
**经济参考报**
--"十二五"第一年.全国节能目标恐难完成.一份囊括了"奖惩措施""打分标准"等内容的各省2011年度节能目标责任评价考核工作文件,近日从国家发改委下发.文件要求,对考核等级为未完成的地区,暂停对该地区新建高耗能项目的核准和审批.
**国际商报**
--日前阿根廷政府宣布进一步加强对进口贸易的限制,所有进口贸易都需要得到提前审批.有关人士表示,阿方并非首次发布类似的限制令,此举已超越世贸组织相关规定,受牵连企业应及时与商务部或地方主管部门联系.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 杨淑祯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。