美国国防部长称以色列或春季袭击伊朗--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月2日电---美国媒体周四报导称，美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）认为，为阻止伊朗研制核弹，以色列袭击伊朗的可能性增加，最早可能在今年4月。
《华盛顿邮报》最先报导称，帕内塔担忧，以色列未来数月袭击伊朗的可能增加。美国有线电视新闻网（CNN）称已证实了上述报导，消息来自一名不愿透露身份的奥巴马政府高官。
《华盛顿邮报》专栏作家伊格内修斯（David Ignatius）写到：“帕内塔认为，以色列很可能赶在伊朗进入‘隔离区’制造核弹前，於4月至6月间袭击伊朗。”
“以色列担忧，伊朗即将储备足够的浓缩铀，在地下工厂制造核武器，届时只有美国能通过军事行动阻止他们。”
伊格内修斯并未透露消息来源。他在布鲁塞尔写下这篇报导，而帕内塔正在此参加北约成员国防长会议。
帕内塔和五角大楼均拒绝对《华盛顿邮报》报 道发表评论。
报导称，原定於今年4月底美以联合军事演习推迟，可能预示以色列即将袭击伊朗。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。