美国国防部长称以色列或春季袭击伊朗--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月2日电---美国媒体周四报导称，美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）认为，为阻止伊朗研制核弹，以色列袭击伊朗的可能性增加，最早可能在今年4月。

《华盛顿邮报》最先报导称，帕内塔担忧，以色列未来数月袭击伊朗的可能增加。美国有线电视新闻网（CNN）称已证实了上述报导，消息来自一名不愿透露身份的奥巴马政府高官。

《华盛顿邮报》专栏作家伊格内修斯（David Ignatius）写到：“帕内塔认为，以色列很可能赶在伊朗进入‘隔离区’制造核弹前，於4月至6月间袭击伊朗。”

“以色列担忧，伊朗即将储备足够的浓缩铀，在地下工厂制造核武器，届时只有美国能通过军事行动阻止他们。”

伊格内修斯并未透露消息来源。他在布鲁塞尔写下这篇报导，而帕内塔正在此参加北约成员国防长会议。

帕内塔和五角大楼均拒绝对《华盛顿邮报》报 道发表评论。

报导称，原定於今年4月底美以联合军事演习推迟，可能预示以色列即将袭击伊朗。（完）