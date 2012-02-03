〔路透调查〕2012年余下时间里加元兑美元将徘徊在平价水准附近

* 加元兑美元一个月和六个月後水准料为1.01加元

* 三个月後水准料为1.015加元

* 分析师预估中值认为一年後加元汇率处在平价水准

* 本次调查中对加元预估值强於一个月前

* 欧洲出现严重危机的可能性减小

路透多伦多2月2日电---路透调查显示,加元兑美元今年余下时间料在平价水准附近波动.加元兑美元近来触及平价水准,为去年10月以来首见.

周四公布的对全球50位外汇策略师的调查结果显示,受访者对加元今年上半年走势的看多程度要大於一个月前的路透调查.

分析师预估中值显示,加元兑美元一个月和六个月後的汇率水平料在1.01加元或0.9901美元.此後2013年1月加元可能维持在平价水准附近.

而1月调查时,受访者认为今年上半年加元兑美元汇率目标在1.02-1.03加元之间.[ID:nCN1323162]

加元周四兑美元在平价水准附近交投.[CAD/CN]

"总体而言,市场对於欧洲全线崩溃的担忧有一点缓和,"加拿大帝国商业银行全球市场首席经济学家Avery Shenfeld说.

"我们确信,最终欧洲人将会做他们需要做的事情,因此到年底时,加元有可能处在兑美元的平价水准附近."

Shenfeld预计欧洲的情况要先恶化然後才会好转,因此他预测加元兑美元可能会一度跌至1.06加元附近.(完)