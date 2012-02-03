联合国叙利亚决议草案“接近敲定”--官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国2月2日电---联合国安理会一些成员国官员周四称，叙利亚决议草案接近敲定，但不确定能否取得俄罗斯支持。
巴基斯坦驻联合国大使哈隆（Abdullah Hussain Haroon）告诉记者，安理会距离批准修改後的决议草案，只差“三言两语”。
“我认为，我们非常接近（敲定草案），希望今天我们能够达成一致同意的决议，”他在安理会闭门会议前说。
法国驻联合国大使阿劳德（Gerard Araud）称，他希望安理会周四就最终草案达成协议，并能在周五或周六、最晚下周一进行投票表决。
但美国驻联合国大使赖斯（Susan Rice）被问及是否认同哈隆的看法时，她表示可能没那麽乐观。
安理会本月轮值主席、多哥驻联合国大使梅南（Kodjo Menan）稍早向记者表示：“安理会内部感觉是，很快将可达成共识。”
但也有一些驻联合国大使称，要达成协议绝非易事。哈隆提到所差的“三言两语”，恰恰是存在争议的核心内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。