白宫称制裁伊朗时将避免伤及盟友和石油市场

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月2日电---白宫周四称，由美国国会提出、经奥巴马签署的伊朗制裁提案，实施时不应损害美国盟友利益或导致石油市场动荡。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）告诉记者：“我们希望确保制裁实施时，不要一不小心伤及盟友或石油市场。”
卡尼称：“我们认为，制裁措施可以通过恰当方式实施，并实现制裁目标，进一步孤立伊朗，并向伊朗施压。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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