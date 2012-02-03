〔中国数据〕2011年全国规模以上工业企业利润同比增长25.4%--统计局

路透北京2月3日电---中国国家统计局周五公布,2011年全国规模以上工业企业实现利润54,544亿元人民币,同比增长25.4%,增速高於1-11月份的24.4%.

12月当月实现利润7,907亿元,同比增长31.5%;其中国有及国有控股企业当月实现利润1,446亿元,同比增长31.4%.

统计局并称,2011年,在39个工业大类行业中,37个行业利润比上年增长,两个行业比上年下降.

规模以上工业企业实现主营业务收入843,315亿元,比上年增长27.2%,主营业务收入利润率为6.47%.

在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现主营业务收入228,310亿元,比上年增长20.4%;集体企业实现主营业务收入12,650亿元,比上年增长25.7%.

股份制企业实现主营业务收入478,892亿元,比上年增长30.8%;外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入218,605亿元,比上年增长19.4%;私营企业实现主营业务收入258,321亿元,比上年增长37%.(完)

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