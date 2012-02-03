〔欧洲金融〕评级机构调降债信评等加深危机--欧洲央行研究报告

路透法兰克福2月2日电---欧洲央行研究显示,主权债信遭降和公债利差走升互为因果.评级被调降一次,这个国家的借贷成本涨幅或高达1个百分点.

许多人将欧元区危机恶化和欧元区国家愈发疲软归咎於评级机构.批评家称调降时机不对,吸引了市场注意力,导致本已遭受重创的国家借贷成本上涨.

研究报告称评级机构不仅跟随市况还推动市况,他们的决策影响范围要远大於报告中涉及的国家.这是欧洲央行首度发表探讨此一议题的报告.

"总的来说...我们认为评级机构的评估对欧元区主权债市造成了深远的影响,"报告说.

"平均来说,标普调降一个级距,希腊利差就相应上扬98个基点,爱尔兰为增加65个基点,葡萄牙则是33个基点,"报告指出.一个百分点等於100个基点.

报告表示,有证据清晰证明这一过程是双向的,不禁令人存有这是否会不断扩大的质疑.

自2009年1月以来,希腊债信评级遭标普七次调降,从A降至现在的垃圾级别CC.而同期希腊在公开市场中的借贷成本GR10YT=TW也从不到5%升到逾35%.

标普发言人在评论这份报告时称,标普的评级并非由"公债利差所驱动,而是依据我们在公开标准中包含的多种因素".(完)