〔中国政策〕约300家国企将被新纳入中央国有资本经营预算内--财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月3日电---中国财政部表示,今年会继续扩大中央国有资本经营预算实施范围,包括首都机场集团公司等在内的约300家国有企业均将被新纳入此范围.
周五刊登在财政部网站上的通知称,从今年起,将工信部、体育总局所属企业及卫生部、国资委所属部分企业等纳入中央国有资本经营预算实施范围.
其中包括,民航局直属首都机场集团公司、卫生部下属北京协和药厂、文资办履行出资人职责的中广传播集团有限公司等.
通知称,新纳入实施范围的国有独资企业按照中央国有资本收益收取政策第三类企业归类,上交利润比例为税後净利润的5%.
不过,其中符合小型微型企业规定标准的国有独资企业,应交利润不足10万元的,将比照第四类政策性企业,免交当年应交利润.(完)
参看相关细节,请点选财政部网站
(here)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。