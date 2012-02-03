〔中国债市动态〕现券收益率续盘整,预计短期内整体将维稳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月3日电---中国银行间债市周五收益率延续盘整之势,买气较浓.业内人士预计,短期内市场整体仍将持稳.若资金面能持续发力,短端收益率具备一定的下行空间,曲线将趋於陡峭化.
"买盘多一些,但是收益率变化不是特别大,"华东一银行交易员指出.
对於近期表现火爆的浮息金融债,他表示,其收益率水平已偏低.虽然买气旺盛,但基本没有交易机会了.加之浮息债本身流动性偏差,交易盘继续追低的动力不足.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线回落,其中七天大跌约100个基点(bp).[CN/CN]
剩余期限约2.715年的央票1101081券最新成交对应收益率CN1101081=CFXS为3.38%,上日尾盘为3.39%.剩余期限约6.14年的国开行浮息金融债110217券最新成交对应收益率CN110217=CFXS为4.9669%,上日尾盘为4.9754%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。