〔中国债市动态〕现券收益率续盘整,预计短期内整体将维稳

路透上海2月3日电---中国银行间债市周五收益率延续盘整之势,买气较浓.业内人士预计,短期内市场整体仍将持稳.若资金面能持续发力,短端收益率具备一定的下行空间,曲线将趋於陡峭化.

"买盘多一些,但是收益率变化不是特别大,"华东一银行交易员指出.

对於近期表现火爆的浮息金融债,他表示,其收益率水平已偏低.虽然买气旺盛,但基本没有交易机会了.加之浮息债本身流动性偏差,交易盘继续追低的动力不足.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线回落,其中七天大跌约100个基点(bp).[CN/CN]

剩余期限约2.715年的央票1101081券最新成交对应收益率CN1101081=CFXS为3.38%,上日尾盘为3.39%.剩余期限约6.14年的国开行浮息金融债110217券最新成交对应收益率CN110217=CFXS为4.9669%,上日尾盘为4.9754%.(完)