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债券 | 2012年 2月 3日 星期五 10:47 BJT

〔中国新债〕锦州港2月13日将发行1亿元中票,期限三年

路透上海2月3日电---中国锦州港股份有限公司(600190.SS)周五公告称,将於2月13日簿记建档
发行1亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
   锦州港       9        1        3   2/3簿记建档   浦发银行      AA        2/15        2/16
 (600190.SS)                                          
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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