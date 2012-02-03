《热点透视》欧元反弹升势难以为继

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰

路透伦敦2月2日电---这本应是属於美元的一年.因此,或许无可避免的是,欧元反倒为今年创出了一个良好开局,从1月中的1.27美元升至现在的1.32美元.欧元受到几个因素支撑:欧洲央行新注入的大量流动性,意大利进行了一些振奋人心的改革,希腊债务削减前景以及仍忧心美国成长的美国联邦储备理事会(美联储,FED)或开启第三轮量化宽松举措等.但欧洲的根本经济问题仍未得到解决,可能在不久之後压低欧元.

欧央行12月新推出三年期再融资操作,银行业获得了4,890亿欧元资金.现金充沛提振了股市,并帮助拉低了主权债收益率(殖利率).意大利10年期公债收益率现为5.7%,远低於圣诞节期间超过7%的惊人高位.意大利总理蒙堤实施了一些有益改革,特别是在养老金方面,亦使信心得到提升.希腊债务重组或很快达成的希望亦是一项正面因素.欧洲央行2月还将通过又一次长期再融资操作(LTRO)增注资金池,有利於欧元及欧洲股市.

欧央行大开流动性闸门的举措看起来已化解欧元区危机.但宣告胜利为时尚早.希腊不会仅因削减一点债务就能获救.葡萄牙公债收益率仍在飙高,因其与其他欧元区二线国家及意大利一样面临着衰退.这将有损财政状况,并预示需要得到其他欧元区经济体的更多援助,而除了德国之外其他经济体的状况正在迅速转弱.此外,风险还来自评级机构的降评,这或迫使银行向欧央行提供更多抵押才能获得融资.

市场信号仍预示後市不佳.据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,1月24日止当周欧元净空头仓位已升至281亿美元的纪录高位.美元净多头仓位则升至201亿美元.如果美国经济成长状况使美联储决定不再增印货币,那麽上述押注将带来丰厚回报.

但衰退及二线国家忧虑似乎必将挤破欧元泡沫.未来数月欧元很可能回落至1.30美元下方,并跌向1.20美元.(完)