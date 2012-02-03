〔美国政经〕共和党议员提议联邦政府裁员,以减轻国防减支

路透华盛顿2月2日电---美国参议院数名重量级共和党议员为了保护美国国防免受进一步大幅减支冲击,周四提出一项节支提议,建议改以裁减联邦政府人员5%.

根据美国国会议员去年同意的10年减赤协议,2013年开始国内和军事项目将自动减支约1.2万亿(兆)美元,而其中一半的减支将落在军事项目.

许多共和党议员不支持这种鲁莽的减赤方式.根据参议院军事委员会的头号共和党议员麦凯恩、参议院共和党第二号人物John Kyl、以及其他四名参议员提出的议案,将取消掉第一批的自动减支.

根据提案,通过自然减员和冻结薪酬来缩减联邦政府编制,将省下大约1,270亿美元.

人员裁减5%将等於裁减约10万个工作岗位.联邦政府每三个人退休或离职,只能补聘两个人.

"我认为,针对国防部的减支是对国家安全的威胁,我们反对采取这样苛刻的行动,"麦凯恩在新闻发布会上称.

不过,麦凯恩的议案将在参议院面临强烈阻力.民主党坚持以"均衡"方式来减赤,要求将减支和对富人加税双管齐下.(完)