更正:《热点透视》Facebook上市估值对成功因素的预期太多

(更正:因译文有误,内文第三段第一句应为"该估值对Facebook创始人扎克伯格的信心可谓太高",非"这给Facebook创始人扎克伯格带来极大信心")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 程琳

路透纽约2月2日电---为证明1,000亿美元估值并非浪得虚名,投资者必须得非常喜欢Facebook才行.此外,Facebook的增长率和利润率均需与谷歌(GOOG.O)比肩,方无愧于这份估值.

估值高达12位数也不难想象.据达特茅斯大学塔克商学院的Anant Sundaram计算,以谷歌2004年31亿美元的营收来衡量Facebook在2011年37亿美元的营收,利用谷歌後续几年的年增长率和相当稳定的30%营业利润率,扣除纳税和不多的一些投资後,将剩余现金流以12%来贴现,得出的现值几乎恰好为1,000亿美元.

该估值对Facebook创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)的信心可谓太高.假设该公司广告收入占营收比重在10年里由85%降至75%,则据Sundaram推算,当前趋势预示谷歌和Facebook到2021年合计需要争取到全球广告支出的五分之一.这意味大量媒体要失去饭碗.

然後是成长问题.谷歌2004年营收增逾一倍,而随後一年增幅降至92%.Facebook的2011年营收较2010年增长"仅"88%.第四季营收较上年同期增长55%.

Facebook可以重新提振成长,收取更多单位用户费用,在部分广告争夺战中打败谷歌.但是话说回来,谷歌可能又会重振旗鼓在这两方面反败为胜.Sundaram现金流贴现模型所使用的三分之二估值来自2021年後,如此遥远的现金流意味着上述风险极高.

更保守的算法是将Facebook营收年增率限制在55%,贴现率采用更能规避风险的15%,现值就会降至500亿美元之下,巧合的是,谷歌2004年末大约也是这个数字.

当然,Facebook或许能够维持其令人称羡的营业利润率,并发掘出新的营收渠道.高调宣传加上供应有限或许也会让此次IPO大获成功.但长期投资者必须考虑一下,远高於500亿美元的估值,是否为不确定性和上档留下了足够的空间.(完)