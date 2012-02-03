美国汽车厂商反对日本加入TPP谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月2日电---美国汽车政策理事会（American Automotive Policy Council）负责人布伦特（Matt Blunt）称，底特律汽车厂商向美国总统奥巴马发出呼吁，要求抵制日本加入《跨太平洋战略经济夥伴关系协定》（TPP）谈判。

该理事会代表着美国汽车巨头通用(GM.N)、福特(F.N)和克莱斯勒。

布伦特告诉路透：“让日本加入TPP谈判，会导致谈判拖长几年，甚至可能永远不会有结果。”

底特律汽车厂商支持奥巴马推动亚太自由贸易协定的目标，但认为美国谈判方无法打破日本长期以来对美国汽车业设定的非关税壁垒。

布伦特称：“作为自由贸易的倡导者，我们对纳入日本这样的经济体存有顾虑。”

他表示，底特律汽车厂商排斥日本加入谈判，并非由於担心美国未来可能不得不消除对日本汽车的关税。

奥巴马对日本、墨西哥和加拿大加入TPP谈判表示出兴趣，但尚未正式决定是否接受这三个国家加入。

目前TPP成员国包括九个国家，即澳大利亚、文莱、智利、马来西亚、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南。（完）