〔韩国经济〕政府计划到2020年双边外贸额可提高一倍--知识经济部

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透首尔2月3日电---韩国政府周五表示,希望在2020年将双边外贸额翻一番,主要依靠增大船舶、半导体、机械和汽车的出口.
韩国知识经济部在声明中称,政府希望在2020年将年度双边外贸额提高到2万亿(兆)美元,2011年为1.08万亿美元.
在2005年跨过5,000亿美元大关後,韩国外贸交易额已经翻了一番.
知识经济部称,政府预计船舶、半导体、机械和汽车零部件的出口额,将从2011年的2,250亿美元,增至2020年的4,960亿美元.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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