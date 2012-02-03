〔韩国经济〕政府计划到2020年双边外贸额可提高一倍--知识经济部

路透首尔2月3日电---韩国政府周五表示,希望在2020年将双边外贸额翻一番,主要依靠增大船舶、半导体、机械和汽车的出口.

韩国知识经济部在声明中称,政府希望在2020年将年度双边外贸额提高到2万亿(兆)美元,2011年为1.08万亿美元.

在2005年跨过5,000亿美元大关後,韩国外贸交易额已经翻了一番.

知识经济部称,政府预计船舶、半导体、机械和汽车零部件的出口额,将从2011年的2,250亿美元,增至2020年的4,960亿美元.(完)