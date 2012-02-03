《热点透视》嘉能可-Xstrata合并不仅规模巨大,还可能更好

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 兰秀娟

路透伦敦2月2日电---嘉能可(GLEN.L)与XstrataXTA.L合并听起来或许像是天作之合.这两家公司规模相若、业务领域大致相同、且双方还有股权关系--嘉能可持有Xstrata的34%股权.两家公司总部均设在瑞士.嘉能可执行长格拉森博格及Xstrata的戴维斯(Mick Davis)均为南非出身、言词犀利且雄心勃勃.

两家公司合并亦不乏产业面的有力理由.如果拥有嘉能可旗下矿场,Xstrata的2011年上半年营业利润应该可以再提高25%.合并後壮大的版图,可能会跻身全球矿业巨擘前列,与澳洲必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)等对手相提并论.规模对矿业确实有帮助:目前的三家全球矿业巨头能更轻松承担巨额投资项目所带来的风险.二线企业只能争夺次等资产.

嘉能可的传统业务--商品交易--将占双方合并营业利润的约20%.来自Xstrata的原物料额外供应,可以让嘉能可获益,而且嘉能可反过来则能为广泛的矿业经营提供它的市场专才.

然而,两家公司劳燕分飞的局面--也就是嘉能可出售所持Xstrata 34%的股权--可能和合并的理由一样充分.首先,即便高层主管安排可以协调成功,促成合并协议,也很难同时留下戴维斯和格拉森博格在同一个公司--而失去其中任何一个也都是莫大损失.

另外也可能出现企业文化冲突.矿业投资需要在许多方面进行长期考量--政治、环境、地质及价格.物流和交易同样需要大量情报,但时间层面较短而且是相当不同的一套思惟.很少有公司能成功结合这两种.

Xstrata曾在2009年提出一个不同的对合并要约,对象是英美资源集团(AAL.L).英美资源集团拒绝了,如果当年两家合并,就会创造出一个矿业局头,超过目前正在洽谈的嘉能可-Xstrata,而且企业文化方面的挑战应该也会较少.若非嘉能可已是Xstrata的最大股东,很难说戴维斯会对嘉能可的追求抱持如此开放的态度.(完)