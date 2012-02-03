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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 11:31 BJT

〔日本股市〕早盘小跌但索尼大涨,市场关注美国非农就业数据

路透东京2月3日电---日本股市日经指数周五早盘收跌,尽管索尼(6758.T)大涨提振大盘,交易员称投资者期望其新任执行长能够扭转公司局面.索尼之前预测年亏损29亿美元.今日稍晚美国将公布就业数据.

索尼大涨7.5%,东京证交所电子机械类股指数.IELEC.T在各板块中涨幅居前,上涨1.7%.

"索尼股价看起来过低....尽管索尼预测数据不佳,但还不像是两天前夏普(6753.T)财测那样损及公司基本资产价值,"一名交易员表示.

日经指数.N225早盘收跌0.3%至8,854.26,年初迄今上涨4.7%.东证股价指数.TOPX持平於762.52.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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