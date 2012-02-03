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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 11:35 BJT

〔日本债市〕公债价格微升,但美国非农报告出炉前交投受限

路透东京2月3日电---日本政府公债周五微升,继上日10年期公债标售获得强劲需求後扩大涨幅,但在美国今日稍晚公布非农就业报告前,市场交投受限.

五年期和20年期公债收益率(殖利率)跌至10周低点,交易员指因日本投资者买入20年期券.

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