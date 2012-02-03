〔中国汇市〕人民币兑美元早盘追随中间价略有走弱,近期或续小幅升值

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 人民币兑美元追随中间价略为走弱
* 客盘结售汇力量比较均衡
* 考虑中短期因素,近期人民币或续小升
路透北京2月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘微幅下跌,追随中间价走势;客盘结售汇力量比较均衡,致早盘波幅有限.
交易员并表示,无论是考虑长期的中国经济形势,还是考虑短期的习近平将访美背景,预计近期人民币都会朝升值的方向走.
华南地区一外资银行交易员称,"今天的(即期)市场基本延续了昨天的走势.从我们沟通的情况看,售汇盘略多一些,结汇也有的.结售汇还是比较均衡,所以波幅不是很大."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3102元,较上日的6.3075元下跌;北京时间11:24,人民币兑美元即期报6.3045元,上日收报6.3018元.
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
离岸市场上,北京时间11:27,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2930/80元,上日尾盘报6.2930元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2740/80,上日尾盘为6.2710元.
东京汇市,全球主要货币周五在亚洲盘初几无变动,美国非农就业报告出炉之前投资人暂在场边观望,该报告将左右近来改善的冒险情绪.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。