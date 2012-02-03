〔中国汇市〕人民币兑美元早盘追随中间价略有走弱,近期或续小幅升值

* 人民币兑美元追随中间价略为走弱

* 客盘结售汇力量比较均衡

* 考虑中短期因素,近期人民币或续小升

路透北京2月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘微幅下跌,追随中间价走势;客盘结售汇力量比较均衡,致早盘波幅有限.

交易员并表示,无论是考虑长期的中国经济形势,还是考虑短期的习近平将访美背景,预计近期人民币都会朝升值的方向走.

华南地区一外资银行交易员称,"今天的(即期)市场基本延续了昨天的走势.从我们沟通的情况看,售汇盘略多一些,结汇也有的.结售汇还是比较均衡,所以波幅不是很大."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3102元,较上日的6.3075元下跌;北京时间11:24,人民币兑美元即期报6.3045元,上日收报6.3018元.

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

离岸市场上,北京时间11:27,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2930/80元,上日尾盘报6.2930元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2740/80,上日尾盘为6.2710元.

东京汇市,全球主要货币周五在亚洲盘初几无变动,美国非农就业报告出炉之前投资人暂在场边观望,该报告将左右近来改善的冒险情绪.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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